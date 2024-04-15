Губернатор рассказал, когда в Тюменскую область придет «большая вода»
«Большая вода» придет в населенные пункты Тюменской области на границе с Казахстаном через три-четыре дня. Об этом заявил губернатор Александр Моор в эфире телеканала «Россия 24».
«Два-три дня на первых населенных пунктах, которые на границе с Казахстаном находятся. Ну, а дальше по течению, условно говоря, от Казанки до Ишима три-четыре-пять дней. И дальше до следующего — Абатское — еще четыре-пять дней», — сказал Моор.
По его словам, ситуация в регионе «крайне напряженная», вода в реке Ишим «очень динамично прибывает». Уровень воды не достиг опасной отметки в 8 м, однако прогнозируется, что он может подняться до 10 м.
С 8 апреля в Тюменской области из-за угрозы паводка действует режим ЧС. К готовности ликвидации последствий возможного наводнения привели более 12 тыс. человек и свыше 2,6 тыс. единиц техники, сообщило МЧС.
Для устранения заторов льда на реке Ишим проводятся взрывные работы. Моор объяснил, что большая масса толстого льда при повышении уровня воды может увеличивать нагрузку на дамбы.
Кроме того, в Абатском районе устанавливают водоналивную дамбу. Она должна защитить участок федеральной трассы Тюмень — Омск.
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