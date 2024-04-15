В Калининграде ввели выплаты репатриантам по ₽32 тыс. за переселение
Калининградская область одна из первых в стране ввела меры поддержки для репатриантов. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Постановление о мерах социальной поддержки репатриантов, прибывших в Калининградскую область, вступило в силу 15 апреля. Репатрианты получат разовую выплату в размере 32 тыс. руб. на человека, заявил Алиханов в своем телеграм-канале. Кроме того, власти региона компенсируют подтвержденные расходы репатриантов на «социальную адаптацию».
К таким расходам относятся:
- медицинское освидетельствование;
- аренда жилья в течение полугода;
- полученные за рубежом квалификации;
- признание образования, ученых степеней и званий.
При этом, общая сумма компенсации не должна превышать 135 тыс. руб., уточнил губернатор.
О намерении калининградских властей выделить 100 млн руб. на репатриацию русских из Европы Алиханов заявил в ноябре 2023 года. «У нас огромное количество запросов от русских немцев, от русских из Германии, от наших бывших соотечественников из Прибалтики, разных других стран», — рассказал тогда глава региона.
Согласно указу президента репатриант — это «соотечественник, изъявивший желание принять участие в Государственной программе» по релокации.
В декабре Алиханов рассказал о намерении привлечь в Калининградскую область около 1 тыс. репатриантов в 2024 году. Тогда же губернатор сообщил о необходимости менять программу релокации. Ее нужно сделать «еще более либеральной», заявил калининградский губернатор. Для этого региону не нужна федеральная поддержка, местные власти справятся с этим самостоятельно, отмечал Алиханов.
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