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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате дрона над Краснодарским краем

Минобороны: ПВО перехватила дрон над Краснодарским краем
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО перехватили дрон над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотник самолетного типа перехватили минувшей ночью, конкретного времени в ведомстве не назвали.

Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Политика

Минобороны и власти российских регионов регулярно сообщают о перехвате дронов над их территорией. Так, накануне, 14 апреля, два беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области. Регион подвергался атакам дронов четыре раза за сутки.

Минобороны сообщило о перехвате дрона над Краснодарским краем
Минобороны сообщило о перехвате дрона над Краснодарским краем

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Теги
Краснодарский край беспилотники
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