Минобороны сообщило о перехвате дрона над Краснодарским краем

Российские средства ПВО перехватили дрон над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотник самолетного типа перехватили минувшей ночью, конкретного времени в ведомстве не назвали.

Минобороны и власти российских регионов регулярно сообщают о перехвате дронов над их территорией. Так, накануне, 14 апреля, два беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области. Регион подвергался атакам дронов четыре раза за сутки.