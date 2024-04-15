Минобороны сообщило о перехвате дрона над Краснодарским краем
Российские средства ПВО перехватили дрон над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Беспилотник самолетного типа перехватили минувшей ночью, конкретного времени в ведомстве не назвали.
Минобороны и власти российских регионов регулярно сообщают о перехвате дронов над их территорией. Так, накануне, 14 апреля, два беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области. Регион подвергался атакам дронов четыре раза за сутки.
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