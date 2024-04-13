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Министр юстиции Турции назвал причину аварии на фуникулере в Анталье

Министр юстиции Тунч: причиной аварии на фуникулере в Анталье стала коррозия

Причиной аварии на фуникулере в Анталье, по предварительным данным, стала коррозия металлических конструкций, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в X (ранее — Twitter).

«В предварительном отчете, подготовленном экспертами в рамках расследования, в качестве причины инцидента указана нехватка крепежных элементов в точках крепления опор фуникулера или их коррозия. Опора фуникулера была сломана после повреждения системы шкивов», — написал он.

Авария на фуникулере произошла вечером 12 апреля. Сломалась опора канатной дороги Сарысу-Тюнектепе, действующей в районе Коньяалты, одна из кабинок упала на землю. В кабинках, оставшихся на высоте, застряли 174 человека, их эвакуировали с привлечением вертолетов.

В результате падения кабинки фуникулера в турецкой Анталье погиб человек
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Погиб один гражданин Турции, еще 17 пострадали. Прокуратура страны инициировала расследование, по делу задержали 13 человек. Среди них — сотрудники компании, эксплуатирующей дорогу, а также ответственные за ее ремонт и техническое обслуживание, уточнил Тунч.

Следствие пришло к выводу, что у предприятия, владеющего дорогой, не было плана действий на случай чрезвычайных ситуаций, как и плана эвакуации пассажиров.

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Турция Анталья фуникулер
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