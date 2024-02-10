Во Флориде бизнес-джет упал на шоссе
В штате Флорида бизнес-джет рухнул на шоссе и столкнулся с автомобилем, сообщает местное отделение телеканала NBC. Он опубликовал кадры, на которых над местом крушения видны клубы дыма.
По информации NBC, самолет Bombardier Challenger 600 летел из Огайо в Форт-Лодердейл. Причиной крушения мог стать отказ двигателя. По данным Управления гражданской авиации Флориды, на борту находились пять человек.
ABC пишет, что погибли по меньшей мере два человека. Автомагистраль, на которую упал самолет, перекрыли на сутки.
В начале февраля 2024 года во Флориде легкомоторный самолет упал на парк живых трейлеров. Причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя. Во время крушения погибли несколько человек — как находившиеся на борту самолета, так и на земле, загорелись пять трейлеров.
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