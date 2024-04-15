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Военная операция на Украине ,  
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Байден обсудил поддержку Израиля и Украины с лидерами Конгресса

Сюжет
Военная операция на Украине
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Война Израиля с ХАМАС 2023

Американский президент Джо Байден обсудил с лидерами Конгресса «острую необходимость» принятия законопроекта о помощи Украине и Израилю, сообщает CNN со ссылкой на заявление Белого дома.

Он поговорил с лидером демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и лидером демократического меньшинства в нижней палате Хакимом Джеффрисом.

Ранее Джонсон допустил, что палата представителей на этой неделе проголосует за предоставление Израилю помощи после удара Ирана в ночь на 14 апреля. Частью этого пакета могут стать и средства для Украины, подчеркнул он.

В конгрессе допустили скорое голосование по помощи Израилю и Украине
Политика
Майк Джонсон

Поздно вечером 13 апреля Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории. К атаке присоединились ливанское движение «Хезболла» и хуситы. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал удар Ирана «объявлением войны». МИД России призвал стороны к сдержанности.

США с осени 2023 года не могут согласовать выделение средств Украине. Москва осуждает военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин ранее заявил, что без помощи других стран система обороны Украины продержится всего неделю.

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