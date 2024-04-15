Байден обсудил поддержку Израиля и Украины с лидерами Конгресса
Американский президент Джо Байден обсудил с лидерами Конгресса «острую необходимость» принятия законопроекта о помощи Украине и Израилю, сообщает CNN со ссылкой на заявление Белого дома.
Он поговорил с лидером демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и лидером демократического меньшинства в нижней палате Хакимом Джеффрисом.
Ранее Джонсон допустил, что палата представителей на этой неделе проголосует за предоставление Израилю помощи после удара Ирана в ночь на 14 апреля. Частью этого пакета могут стать и средства для Украины, подчеркнул он.
Поздно вечером 13 апреля Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории. К атаке присоединились ливанское движение «Хезболла» и хуситы. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал удар Ирана «объявлением войны». МИД России призвал стороны к сдержанности.
США с осени 2023 года не могут согласовать выделение средств Украине. Москва осуждает военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин ранее заявил, что без помощи других стран система обороны Украины продержится всего неделю.
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