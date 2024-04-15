На Сахалине от берега озера Изменчивое оторвало льдину с 20 рыбаками

Сотрудники МЧС спасли 20 рыбаков, которые уплыли льдине, оторвавшейся от берега озера Изменчивое на юге Сахалина, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал. Дрейф рыбаков продлился чуть больше часа, добавили в МЧС.

Озеро Изменчивое расположено в Корсаковском районе на юге Сахалина. Общая площадь — чуть больше 8 кв.км, а максимальная глубина — 6 метров. Озеро пользуется популярностью у рыбаков, в нем водятся навага, зубатка, корюшка и другая рыба.

Ранее, 18 февраля, около 80 рыбаков унесло на отколовшейся льдине близ села Стародубское на Сахалине. Рыбаки оказались в километре от берега. В спасательной операции участвовали десять сотрудников МЧС, в ней задействовали вертолет Ми-8.