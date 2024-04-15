В аэропорту Жуковского задержали пассажира, угрожавшего устроить взрыв

Сотрудники службы безопасности аэропорта подмосковного аэропорта Жуковский задержали пассажира, который проник на территорию аэропорта. Об этом сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани.

«13 апреля 2024 года в 07:20 был зафиксирован факт проникновения в периметр аэропорта», — сообщили представители аэропорта. Нарушителя передали сотрудникам полиции.

По данным телеграм-канал Shot, мужчина перелез через забор аэропорта и пошел к самолету, стоящему на перроне грузового терминала. Он заявил, что должен лететь на Шри-Ланку на свадьбу с певицей Натальей Ветлицкой, а если кто-то ему помешает, то он устроит взрыв. При досмотре взрывчатых веществ у него не нашли.

РБК направил запрос в Red Wings и главное управление МВД по Московской области.

В марте 2023 года в Домодедово задержали мужчину, который пытался залезть в багажный отсек самолета. По информации телеграм-канала «112», пассажир должен был вылететь рейсом «Уральских авиалиний» в Калининград. Он купил билет, прошел досмотр, а когда вышел на летное поле, нашел другой самолет, который должен был вылететь в Калининград, авиакомпании S7, — и залез в багажный отсек.