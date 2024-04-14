 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

После массовой драки в Саратове завели дело о покушении на убийство

СК завел дело о покушении на убийство после массовой драки в центре Саратова

После массовой драки в Саратове завели дело о покушении на убийство
Video

Следователи завели уголовное дело после массовой драки в центре Саратова, во время которой один из участников попытался задавить нескольких человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Дело завели по статье о покушении на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, пп. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК). По ней грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Доклад о расследовании представят в центральном аппарате СК.

В центре Саратова водитель попытался задавить участников массовой драки
Общество

Ранее в областном управлении МВД сообщили, что инцидент произошел рано утром 14 апреля. Сначала группа примерно из 20 человек устроила драку, после чего один из участников потасовки сел за руль автомобиля Lada Priora и начал ездить по кругу, пытаясь задавить пешеходов. Пострадали местные жители 2002 и 1999 годов рождения, их госпитализировали. Против водителя составили несколько протоколов.

Теги
Следственный комитет уголовное дело массовая драка Саратов покушение на убийство
Материалы по теме
В центре Саратова водитель попытался задавить участников массовой драки
Общество
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей
Спорт
Трое активистов «Стопхама» получили по шесть лет за драку со спецназом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Франция вызовет посла Ирана из-за ударов по Израилю Политика, 00:06
Число банкротств без суда выросло впятеро после допуска пенсионеров Экономика, 00:00
Часть здания отеля Four Seasons у Кремля потребовали передать государству Бизнес, 00:00
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки вырос почти на метр Общество, 14 апр, 23:40
Авиабазу ВВС Израиля чинят после удара Ирана. Видео Политика, 14 апр, 23:32
CNN узнал итог заседания военного кабинета Израиля по ответу Ирану Политика, 14 апр, 23:21
Над Белгородской областью сбили два беспилотника Политика, 14 апр, 23:09
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
После массовой драки в Саратове завели дело о покушении на убийство Общество, 14 апр, 22:59
Израиль перехватил воздушную цель со стороны Красного моря Политика, 14 апр, 22:48
Как доля экспорта в ВВП России упала до уровня конца 1990-х. Инфографика Экономика, 14 апр, 22:40
ЕС и G7 анонсировали новые меры против Ирана после атаки на Израиль Политика, 14 апр, 22:25
Reuters узнал об опасениях арабских стран из-за войны Ирана и Израиля Политика, 14 апр, 22:23
Израиль предложит ООН признать КСИР террористической организацией Политика, 14 апр, 21:44
Kan узнал о переносе Израилем наступления на «последний оплот» ХАМАС Политика, 14 апр, 21:26