СК завел дело о покушении на убийство после массовой драки в центре Саратова

После массовой драки в Саратове завели дело о покушении на убийство

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Следователи завели уголовное дело после массовой драки в центре Саратова, во время которой один из участников попытался задавить нескольких человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Дело завели по статье о покушении на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, пп. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК). По ней грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Доклад о расследовании представят в центральном аппарате СК.

Ранее в областном управлении МВД сообщили, что инцидент произошел рано утром 14 апреля. Сначала группа примерно из 20 человек устроила драку, после чего один из участников потасовки сел за руль автомобиля Lada Priora и начал ездить по кругу, пытаясь задавить пешеходов. Пострадали местные жители 2002 и 1999 годов рождения, их госпитализировали. Против водителя составили несколько протоколов.