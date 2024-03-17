Общественный штаб сообщил о кибератаках из США на ДЭГ в Москве

Кибератаки на онлайн-голосование в Москве исходят преимущественно из США и Великобритании, сообщил на брифинге глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

«Если говорить про ДЭГ, то мы фиксируем атаки на нашу систему, что называется не в первый раз. Единственное что могу добавить, что они у нас фиксируются в том числе с использованием так называемых ботнет-сетей — это сети, условно находящиеся в России, но их можно купить из любой страны», — сказал Ковалев (цитата по «РИА Новости»).

Выборы президента проходят в России с 15 по 17 марта. Глава государства избирается на шесть лет, до мая 2030 года. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов принявших участие в выборах избирателей.

Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. В 29 из 89 регионов, в том числе в Москве, проголосовать можно также удаленно через ДЭГ. Электронное голосование будет открыто до 20:00 17 марта.

В выборах участвуют четыре кандидата: вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства Владимир Путин, заявившийся на выборы в качестве самовыдвиженца, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.

По итогам второго дня голосования итоговая явка избирателей превысила 58%.