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Умерла актриса Инна Головина

Электротеатр «Станиславский»: на 50-м году жизни умерла актриса Инна Головина
Инна Головина
Инна Головина (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Ночью 14 апреля умерла актриса Электротеатра «Станиславский» Инна Головина, сообщается на сайте театра. Ей было 49 лет.

Головина родилась 20 сентября 1974 года. Она окончила театральный факультет Саратовской консерватории и после нескольких лет работы в театрах Саратова и Краснодара переехала в Москву и окончила Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК).

В сентябре 2003 года ее пригласил в Электротеатр «Станиславский» режиссер Владимир Мирзоев, который обновлял труппу. Там она сыграла много ролей, включая Фриду в «Мастере и Маргарите», Актрису в «Чеховщине», Зинаиду Михайловну в «Иване Васильевиче…».

Головина также снималась в сериалах «Склифосовский-6», «Дальнобойщики» и «День рождения Буржуя».

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В некрологе на сайте театра уточняется, что в течение нескольких последних лет актриса боролась с тяжелой болезнью. Коллеги выразили соболезнования ее семье.

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Электротеатр Станиславский актриса смерть
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