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Путин на неделе проведет совещания с правительством и Совбезом

Владимир Путин на следующей неделе проведет заседания с кабмином и Совбезом
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в течение недели проведет совещания с членами правительства и Совета безопасности. О графике работы главы государства сообщил телеканал «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Ежедневные рабочие встречи с акцентом на работу с регионами, совещание с членами правительства, совещание с членами Совета безопасности» (цитата по «РИА Новости»), — сообщили в программе о графике главы государства.

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Последнее заседание Совбеза прошло 11 апреля, оно было посвящено вопросам развития Евразийского экономического союза.

В тот день Путин также утвердил новый состав научного совета при Совбезе, его численность выросла на 20 человек, до 174. Как и раньше, в него вошли руководители и сотрудники институтов РАН, ректоры и преподаватели вузов, работники аналитических центров, представители бизнеса и государственных структур.

В частности, в совет вошли в том числе и представители МГИМО — декан факультета международных отношений Андрей Сушенцов, ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Сергей Маркедонов, директор Института международных исследований Максим Сучков. Также в структуру включили ректора МГЛУ Ирину Краеву и депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Андрея Гурулева.

Из совета были исключены несколько экспертов, среди них: научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов и научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Научный совет при Совбезе был создан для научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности организации.

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Владимир Путин

политик, президент России
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