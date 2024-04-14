В Черном море нашли морской дрон с советскими и американскими запчастями

У берегов Румынии в Черном море обнаружили американский морской дрон с советской боеголовкой, сообщает портал Naval News.

Беспилотник был произведен американской компанией Silver Ships в Алабаме. Он был создан на основе катера, предназначенного для пожарно-спасательных работ, который потом модифицировали под дрон. Его длина около 9,5 м, что в два раза больше размеров американских кораблей Magura и Sea Baby.

Дрон был оснащен боеголовкой от советской противокорабельной ракеты P-20 Styx (П-15 «Термит»). Ее масса — около 500 кг, что в два раза превышает размер боеголовки, которая используется в ракетах «Гарпун» или «Нептун».

Подводный беспилотник, плавающий вверх дном, был найден 3 апреля. Спустя два дня, 5 апреля, румынские военные взорвали его.

Кому именно принадлежало судно, до сих неизвестно. Но, по данным Naval News, производитель этого дрона, компания Silver Ships ранее поставляла на Украину суда в рамках помощи США.