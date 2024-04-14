Власти Иордании опровергли введение чрезвычайного положения

В Иордании не вводили чрезвычайное положение после запуска Ираном ракет и дронов в сторону Израиля, сообщил министр правительственных коммуникаций Муханнад Мубайдин государственному агентству Petra.

О том, что власти ввели в стране режим чрезвычайного положения, ранее сообщил иорданский канал Al Mamlaka. По словам Мубайдина, эти сведения не соответствуют действительности.

Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю вечером 13 апреля. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске. Израиль засек более 100 беспилотников, по информации Channel 12, их начали сбивать.

Иордания решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов «в свете растущей напряженности в регионе». Оно закрыто с 23:00 мск на несколько часов. Ситуация будет постоянно обновляться и пересматриваться с учетом развития событий, сообщили в Управлении гражданской авиации страны.

Росавиация приостановила рейсы российских авиакомпаний в этом направлении, а также транзитные полеты через их территорию. Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Полеты также ограничил Ирак.