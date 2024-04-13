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Наводнения в России ,  
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Орские школы вернутся к очному режиму работы с понедельника

С 15 апреля орские школьники вернутся к очному обучению
Сюжет
Наводнения в России
Орск
Орск (Фото: Reuters)

С 15 апреля школьники Орска начнут учиться очно, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области в телеграм-канале.

«Из 14 школ, оказавшихся в зоне подтопления, пока не откроются СОШ № 6, СОШ № 24 и СОШ № 49. Дети, которые пока не могут вернуться в свои школы из-за паводка, временно будут посещать другие учебные заведения», — говорится в сообщении.

Пункты размещения для эвакуированных продолжат работать в школах № 11, 13, 17, 32, 35 и 88. Учащихся этих образовательных учреждений временно направят в другие школы.

Школы уже готовят к приему учеников, сообщили в пресс-службе правительства. С 16 апреля в образовательных учреждениях возобновят горячее питание.

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Паводок начался в населенных пунктах Оренбургской области в начале апреля. В Орске зафиксировали наиболее серьезные последствия наводнения. 5 апреля в городе прорвало дамбу, которая защищала город от подтоплений.

В Орске объявили эвакуацию, вода зашла на территорию 6 тыс. домов. Пик наводнения прошел 9 апреля, ситуация с паводком стабилизируется.

На данный момент в городе проводят уборку территорий. В Орске работают 100 бригад, оснащенных всеми необходимыми инструментами, в частности, водооткачивающим оборудованием. Последствия паводка в городе ликвидируют 4,5 тыс. человек, работает 979 единиц техники, 256 плавсредств и 16 беспилотников.

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Теги
паводок Школа город Орск
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