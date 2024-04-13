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Политика ,  
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Бывший президент Польши Валенса попал в больницу второй раз за полгода

Бывший президент Польши Лех Валенса снова попал в больницу
Лех Валенса
Лех Валенса (Фото: Adam WarÅ¼awa / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Бывший президент Польши Лех Валенса второй раз за четыре месяца попал в больницу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной)

Валенса опубликовал фотографию на больничной кровати и подписал ее: «Меня снова сразило». Экс-президент не уточнил, находится ли он на плановой госпитализации или лег в больницу по другой причине, сообщает RMF24.

Лех Валенса попал в больницу с коронавирусом
Политика
Лех Валенса

В начале декабря 2023 года политик попал в больницу после заражения коронавирусом. Валенса опубликовал в соцсетях снимок из медицинского учреждения и написал: «Меня поразил COVID».

Валенса заболел, когда отдыхал в санатории в городе Устка. У политика поднялась температура, уехал на лечение в Гданьск.

Пост президента Польши политик занимал в 1990–1995 годах.

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Теги
Польша Лех Валенса Больница
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