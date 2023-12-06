Лех Валенса попал в больницу с коронавирусом

Экс-президент Польши Лех Валенса попал в больницу после заражения коронавирусом, сообщил Polska Agencja Prasowa (PAP) его помощник Марек Качмар.

Сам Валенса также опубликовал в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) фотографию из больничной палаты. На ней политик лежит на больничной койке, подключенный к медицинскому оборудованию.

«Меня поразил COVID», — подписал пост Валенса.

Качмар, в свою очередь, сообщил PAP, что экс-президент отдыхал в санатории в городе Устка, когда его состояние ухудшилось. У Валенсы поднялась температура, и было принято решение вернуться в Гданьск, сказал он. Сейчас, по словам Качмара, Валенса находится под наблюдением медиков в гданьской больнице.

На вопрос о том, как чувствует себя экс-президент, Качмар ответил: «80-летний [человек] c COVID-19 — это тяжело».

Валенса болеет коронавирусом во второй раз, отмечает Associated Press. Впервые экс-президент Польши заразился инфекцией в январе 2022-го. Тогда политик отметил, что заболевание выявили, хотя он трижды привился от коронавируса.

Лех Валенса — польский диссидент и борец с коммунистическим режимом, сооснователь и один из лидеров движения «Солидарность». Пост президента Польши он занимал в 1990-1995 годах. В 1983 году он получил Нобелевскую премию мира.

В марте 2021 года Валенса перенес операцию на сердце, связанную с перебоями в функционировании кардиостимулятора, отмечает Rzechpospolita. Кроме того, политик страдает сахарным диабетом.