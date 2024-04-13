Глава МЧС с воздуха осмотрел затопленные территории Алтайского края

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Глава МЧС России Александр Куренков совершил облет подтопленных в результате паводка территорий Алтайского края. Об этом сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

Куренкова сопровождал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Они осмотрели регион с воздуха для «контроля оперативной обстановки и оценки последствий паводка».

Алтайское управление МЧС ранее предупредило, что с 13 по 17 апреля на реке Чумыш в районе города Заринска продолжится подъем уровня воды до отметок 630-670 см. Опасной считается отметка 650 см.

На реке Чапша в селе Красногорское уровень воды ожидается в пределах 545-600 см (опасная отметка — 580 см). На реке Обь в черте города Камень-на-Оби прогнозируется выход реки из берегов с повышением уровня воды до отметок 650-750 см (опасная отметка — 700 см).

По последним данным МЧС, в Алтайском крае подтоплены свыше 70 приусадебных участков. В частности, в трех населенных пунктах Хабарского района затоплены 28 домов и 74 приусадебных участка. На четырех дорогах ограничили движение из-за паводка.