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Наводнения в России ,  
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МЧС предупредило о риске затопления части Южно-Сахалинска

МЧС предупредило о риске затопления нижней части Южно-Сахалинска
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Наводнения в России

В нижней части Южно-Сахалинска 14 апреля прогнозируют затопление сельскохозяйственных угодий и дорог из-за подъема уровня воды в реке Сусуя. Об этом сообщило управление МЧС по Сахалинской области.

Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий подъема уровня воды, приготовили к реагированию. МЧС контролирует обстановку.

Ведомство рекомендовало жителям низкопойменных районов подготовиться к возможному подтоплению, сделать запас продуктов и воды, а также отложить выезды на рыбалку и охоту.

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В ряде регионов России из-за сильного весеннего паводка затапливает населенные пункты. Так, например, в Оренбургской области из-за затоплений действует режим ЧС федерального значения. По данным регионального правительства, наиболее сложная ситуация сложилась в Орске, Оренбурге, Бузулуке, Бузулукском, Оренбургском и Илекском районах.

В Оренбурге в зоне подтопления находятся более 2 тыс. домов и почти 4 тыс. приусадебных участков. В Орске затоплены свыше 5 тыс. жилых домов.

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Теги
Сахалинская область МЧС Южно-Сахалинск затопление уровень воды
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