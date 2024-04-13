Действующую главу МВФ Георгиеву переизбрали на второй срок

Действующую главу Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву переизбрали на второй пятилетний срок, сообщила пресс-служба организации.

Она была единственным кандидатом на должность директора-распорядителя фонда. Исполнительный совет МВФ принял решение по ее переизбранию путем консенсуса.

Второй срок Георгиевой начнется 1 октября 2024 года. В первый раз она заняла этот пост 1 октября 2019 года.

«Я глубоко благодарна за доверие и поддержку Исполнительного совета Фонда, представляющего 190 наших членов, и для меня большая честь продолжать руководить МВФ», — прокомментировала свое переизбрание глава организации.

Кристалина Георгиева — гражданка Болгарии. Она родилась в 1953 году в Софии. Окончила экономический институт «Карл Маркс» (ныне — Университет национального и мирового хозяйства), защитила докторскую диссертацию в США, повышала квалификацию в Лондоне, Канберре и Гарварде.

С 1993 года Георгиева начала работать во Всемирном банке. С 2004 по 2007 год была главой отдела по вопросам России. После она работала в Еврокомиссии в качестве комиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и реагированию на кризисы, а также вице-президента по бюджету и человеческим ресурсам.

В 2016 году кандидатура Георгиевой также была выдвинута на должность генерального секретаря ООН, однако в итоге пост занял Антониу Гутерриш.

С января 2017 года она занимала пост генерального директора Всемирного банка. С 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года была временным президентом организации.