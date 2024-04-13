 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Действующую главу МВФ Георгиеву переизбрали на второй срок

Действующую главу МВФ Кристалину Георгиеву переизбрали на второй пятилетний срок

Действующую главу Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву переизбрали на второй пятилетний срок, сообщила пресс-служба организации.

Она была единственным кандидатом на должность директора-распорядителя фонда. Исполнительный совет МВФ принял решение по ее переизбранию путем консенсуса.

Второй срок Георгиевой начнется 1 октября 2024 года. В первый раз она заняла этот пост 1 октября 2019 года.

«Я глубоко благодарна за доверие и поддержку Исполнительного совета Фонда, представляющего 190 наших членов, и для меня большая честь продолжать руководить МВФ», — прокомментировала свое переизбрание глава организации.

МВФ одобрил транш на $880 млн для Украины
Политика
Фото:imf.org

Кристалина Георгиева — гражданка Болгарии. Она родилась в 1953 году в Софии. Окончила экономический институт «Карл Маркс» (ныне — Университет национального и мирового хозяйства), защитила докторскую диссертацию в США, повышала квалификацию в Лондоне, Канберре и Гарварде.

С 1993 года Георгиева начала работать во Всемирном банке. С 2004 по 2007 год была главой отдела по вопросам России. После она работала в Еврокомиссии в качестве комиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и реагированию на кризисы, а также вице-президента по бюджету и человеческим ресурсам.

В 2016 году кандидатура Георгиевой также была выдвинута на должность генерального секретаря ООН, однако в итоге пост занял Антониу Гутерриш.

С января 2017 года она занимала пост генерального директора Всемирного банка. С 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года была временным президентом организации.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
МВФ Кристалина Георгиева
Материалы по теме
Украина в этом году выплатит МВФ за обслуживание кредитов $2,9 млрд
Политика
МВФ и Украина договорились о новом транше на $880 млн
Политика
Bloomberg узнал о «втором спасательном круге» для Украины от МВФ
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Борисов назвал тяжелую ракету «Ангара-А5» «строптивой девушкой» Технологии и медиа, 02:05
В Китае опровергли данные Reuters о поставке вооружений в Россию Политика, 01:56
Рогов сообщил о шести погибших в результате обстрела Токмака Политика, 01:31
Минэнерго Украины призвало жителей запастись генераторами и пауэрбанками Политика, 01:20
Кадыров назвал маразмом сообщения о запрете российского гимна в Чечне Политика, 01:12
Действующую главу МВФ Георгиеву переизбрали на второй срок Экономика, 01:02
Полиция задержала мужчину, облившего кислотой двух человек в Подмосковье Общество, 00:27
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
В Институте Пушкина спрогнозировали сценарий исчезновения русского мата Технологии и медиа, 00:00
США запретили импорт российского алюминия, меди и никеля Политика, 12 апр, 23:54
Экс-сотрудник СБУ рассказал о своем состоянии после покушения в Москве Политика, 12 апр, 23:51
Суд в Москве арестовал экс-следователя по делу Merlion Общество, 12 апр, 23:44
Вашинтон обратился к Ирану с просьбой и начал переброску сил Политика, 12 апр, 23:33
Экс-министр обороны Украины Резников нашел новую работу Политика, 12 апр, 23:22
Запашный назвал причину госпитализации Куклачева Общество, 12 апр, 22:55