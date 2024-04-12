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Политика ,  
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Запуск баллистической ракеты с Капустина Яра. Видео

Появились кадры пуска межконтинентальной ракеты с Капустина Яра

Запуск баллистической ракеты с Капустина Яра. Видео
Video

С полигона Капустин Яр в Астраханской области запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

По данным Минобороны, задачи испытательного пуска были выполнены в полном объеме, а результаты подтвердили «высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности» страны.

В министерстве не уточнили, какую именно МБР запустили.

Россия запустила баллистическую ракету с Капустина Яра
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Фото:ТАСС

Ранее жители Волгограда, Самары, Оренбурга и других городов, а также Ирана сообщили о появлении неопознанного объекта в небе.

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Теги
МБР Минобороны пуск
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