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Общество ,  
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В «Россетях» объяснили отключение электричества на севере Петербурга

Ленэнерго: на севере Петербурга не было электричества из-за аварии
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Жители Калининского района на севере Санкт-Петербурга остались без света из-за «технологического нарушения», сообщили РБК в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

По данным ведомства, бригады выехали на место происшествия сразу после поступления жалоб. «С 21:58 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — добавили там.

Ранее об отключении света на севере Санкт-Петербурга сообщила «Фонтанка» со ссылкой на читателей. По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», электричества не было в многоквартирных домах на улицах Гидротехников, Политехнической и Бутлерова. Очевидцы также сообщили о не работающих светофорах.

В Петербурге завели дело о диверсии после отключения света в двух районах
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В ночь на 3 апреля без света из-за взрыва на подстанции остались жители Калининского и Красногвардейского районов Петербурга, а также населенных пунктов Токсово и Новодевяткино Ленинградской области. «Фонтанка» и ТАСС сообщили, что после завели дело о диверсии (ст. 281 УК).

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Яна Баширова
Санкт-Петербург отключение электричества новости
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