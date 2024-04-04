В Петербурге завели дело о диверсии после отключения света в двух районах
Жители Калининского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга, а также населенных пунктов Токсово и Новодевяткино Ленинградской области в ночь на 3 апреля остались без света из-за взрыва на подстанции, пишут «Фонтанка» и «78.ru», а также «РИА Новости» со ссылкой на источник. По словам последнего, взрыв произошел «в результате внешнего воздействия».
«Фонтанка» сообщает, что ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии после инцидента (это ст. 281 УК). По ее данным, на камеры видеонаблюдения попал неизвестный, который проник на подстанцию на Екатерининского проспекте в Красногвардейском районе. Затем в полицию поступило сообщение о взрыве в районе подстанции, местные жители сообщали о грохоте, после которого пропал свет. Источник ТАСС также сообщил об уголовном деле о диверсии.
В ПАО «Россети Ленэнерго» причиной отключения назвали технологическое нарушение на оборудовании, администрация Красногвардейского района сообщила, что «резкий звук» с последующим отключением электричества — следствие короткого замыкания на подстанции.
РБК обратился за комментарием в ПАО «Россети Ленэнерго», в пресс-службе ФСБ по Ленинградской области от комментариев отказались.
В мае прошлого года ФСБ сообщила о предотвращении масштабной диверсии украинских спецслужб на Калининской и Ленинградской атомных электростанциях. По данным спецслужбы, злоумышленники намеревались подорвать более 30 опор линий электропередачи. Диверсантам удалось подорвать одну опору и заминировать еще четыре на Ленинградской АЭС, а также заложить бомбы под семь опор на Калининской АЭС (Тверская область). В результате операции ФСБ были задержаны двое украинских граждан и два пособника диверсантов из числа граждан России, еще один был объявлен в розыск.
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