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Политика ,  
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В МИДе заявили о деградации отношений с Японией

МИД: отношения с Японией в некоторых сферах деградировали
Андрей Руденко
Андрей Руденко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко на встрече с послом Японии в Москве Акирой Муто сделал ему представление и указал ему на ухудшение отношений двух стран. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ряд сфер двустороннего сотрудничества деградировали по вине Токио «до беспрецедентно низкого уровня», заявили в пресс-службе МИДа.

Руденко заявил Муто, что дальнейшее развитие военного сотрудничества США и Японии представляет угрозу для безопасности Северо-Восточной Азии. Москва будет учитывать эти тенденции при планировании сотрудничества с Японией, заявили в МИДе.

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Фумио Кисида и Джо Байден&nbsp;во время встречи в Вашингтоне

10 апреля президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели встречу в Белом доме, в рамках которой заявили о преобразовании военного альянса Токио и Вашингтона.

Стороны договорились о реструктуризации воинского контингента США в Японии и улучшении его взаимодействия с японскими силами самообороны. США могут назначить нового командующего контингентом в Японии для повышения эффективности координации между военными двух стран.

Токио также планирует установить сотрудничество с AUKUS — альянсом Австралии, Великобритании и США, сформированным в 2021 году. Вашингтон, Токио и Канберра создадут сетевую систему противовоздушной и противоракетной обороны.

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Теги
Япония Россия двусторонние отношения
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