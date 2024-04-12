ФССП предоставила каникулы должникам из подтопленных регионов

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Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) в течение двух месяцев не будет принимать меры в отношении должников из регионов, пострадавших от наводнений, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«ФССП России принято решение об отложении на два месяца исполнительных действий в отношении граждан-должников, проживающих в местностях, пострадавших от стихии», — сказали там. Граждане из зон затоплений, в отношении которых меры не отложили, могут обратиться к муниципальным властям или в подразделения службы.

Ранее ЦБ рекомедовал банкам и страховщикам принимать заявления на кредитные каникулы от пострадавших из-за паводков в упрощенном порядке.

От весенних паводков пострадали жители нескольких регионов. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Оренбуржье, где действует режим ЧС федерального характера из-за прорыва насыпной дамбы. К утру 12 апреля там остаются подтоплены 11,7 тыс. жилых домов и 15 тыс. приусадебных участков.

Оказались затоплены также Курганская и Тюменская области, в обеих действует режим ЧС.