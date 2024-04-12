МИД сообщил о вывозе из сектора Газа группы россиян

МИД: МЧС вывезло из сектора Газа еще одну группу россиян из 11 человек

Фото: МЧС России

Из сектора Газа вывезли группу из 11 россиян, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России в телеграм-канале.

«Спецрейсом МЧС в аэропорт Домодедово доставлена очередная группа граждан России и членов их семей — 11 человек», — говорится в сообщении.

Людей провели через КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. По данным ведомства, всего за несколько месяцев из региона эвакуировали 1,2 тыс. российских граждан.

Россиян начали вывозить из сектора Газа, где началась операция израильской армии против ХАМАС, в ноябре 2023 года. Первая группа из 60 российских граждан выехала из эксклава 12 ноября. Спустя десять дней российский МИД сообщил, что сектор Газа покинули 650 россиян.

В результате конфликта Израиля и ХАМАС погибли минимум 23 россиянина, несколько российских граждан боевики взяли в заложники. В начале апреля 2024 года посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, в заложниках у ХАМАС остаются трое граждан России.