Девять человек пострадали из-за распыления едкого вещества на юго-западе Лондона

В Лондоне девять человек пострадали из-за распыления едкого вещества

Девять человек пострадали в результате распыления едкого вещества в районе Клэпхэм на юго-западе Лондона, сообщил телеканал SkyNews.

Пострадали женщина и двое ее детей, трое полицейских и трое прохожих. По данным SkyNews, мужчина облил кислотой людей в машине после аварии на дороге. Пятеро пострадавших доставили в крупный травматологический центр, троих отправили в местную больницу, одному госпитализация не потребовалась.

Очевидцы рассказали SkyNews, что вещество распылил неизвестный мужчина. «Сначала мужчина схватил своего ребенка — девочку двух-трех лет из белой машины. Он бросил ее на землю — дважды! <...> Мужчина бросил что-то в женщину. Она закричала», — рассказал очевидец.

The Guardian со ссылкой на полицию сообщает, что мужчину, распылившего неопределенное «едкое вещество», ищут. «Продолжается работа по определению того, что привело к этому ужасному инциденту», — рассказали в полиции.