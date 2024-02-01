В Лондоне девять человек пострадали из-за распыления едкого вещества
Девять человек пострадали в результате распыления едкого вещества в районе Клэпхэм на юго-западе Лондона, сообщил телеканал SkyNews.
Пострадали женщина и двое ее детей, трое полицейских и трое прохожих. По данным SkyNews, мужчина облил кислотой людей в машине после аварии на дороге. Пятеро пострадавших доставили в крупный травматологический центр, троих отправили в местную больницу, одному госпитализация не потребовалась.
Очевидцы рассказали SkyNews, что вещество распылил неизвестный мужчина. «Сначала мужчина схватил своего ребенка — девочку двух-трех лет из белой машины. Он бросил ее на землю — дважды! <...> Мужчина бросил что-то в женщину. Она закричала», — рассказал очевидец.
The Guardian со ссылкой на полицию сообщает, что мужчину, распылившего неопределенное «едкое вещество», ищут. «Продолжается работа по определению того, что привело к этому ужасному инциденту», — рассказали в полиции.
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