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Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко с космонавтами

Путин и Лукашенко встретятся с первой белорусской космонавткой Василевской
Марина Василевская
Марина Василевская (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе встретятся с участниками недавней экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) — Олегом Новицким и Мариной Василевской. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Также главы обоих государств продолжат переговоры, начавшиеся 11 апреля в ходе рабочего визита Лукашенко в Россию. Одной из тем, по словам Пескова, будет сотрудничество России и Белоруссии в сфере освоения космоса.

«Тема одна из самых высокотехнологичных, которую можно себе представить, и здесь степень интеграции очень высокая. И даже вчера на беседе двух президентов была акцентирована политическая воля глав государств к дальнейшему развитию этого сотрудничества», — отметил пресс-секретарь Путина.

Первая белорусская космонавтка полетит на МКС. Все о Марине Василевской
Life
Марина Василевская

Накануне, 11 апреля, Лукашенко заявил, что полет Василевской сделал так, что последние две недели Белоруссия жила под лозунгом — «Космос — наш!». «Космос наш! Ваш и наш! Благодаря вам он стал нашим», — ответил белорусский лидер российским журналистам (цитата по «БелТА»).

Песков, комментируя это заявление Лукашенко подчеркнул, что взаимодействие России и Белоруссии в космической сфере началось гораздо раньше. «Целый ряд белорусских предприятий были вовлечены в технологические цепочки производства различных элементов космической техники. Это хорошо зарекомендовавшая себя практика», — уточнил он.

Кроме того, граждане Белоруссии вступили в отряд космонавтов и после полета Василевской продолжат работу там, об этом говорили президенты, рассказал пресс-секретарь Путина. Он также обратил внимание, что полет белорусской космонавтки «не был разовым».

Говоря о том, есть ли кто-то из действующей администрации президента России, желающий полететь в космос, Песков заявил, что ему об этом неизвестно. В 1993-1998 годы в администрации президента Бориса Ельцина работал космонавт Юрий Батурин, он занимал должность помощника главы государства.

Белорусская космонавтка Марина Василевская и ее российский коллега Олег Новицкий вернулись с МКС 6 апреля. Вместе с ними была астронавтка NASA Лорел О'Хара. Василевская пробыла на станции две недели, став первой гражданкой Белоруссии, побывавшей в космосе, а также первым космонавтом в новейшей истории страны.

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