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Куклачев объяснил, как отучить кошку прыгать на елку

Куклачев рассказал, как отучить кошек от запрыгивания на новогоднюю елку

Чтобы кошка перестала запрыгивать на елку, нужно положить перед деревом что-то шуршащее. Об этом заявил заслуженный артист России и актер Театра кошек Дмитрий Куклачев, следует из материалов исследования Аналитического центра НАФИ, результаты которого есть у РБК.

«Лучший совет для того, чтобы уберечь елку — положить перед ней что-то шуршащее, чтобы кошке было неудобно подойти к ней. Она будет обходить стороной. Это самый действенный совет, все остальное кошку не остановит», — рассказал Куклачев.

Так актер прокомментировал опрос НАФИ о проблемах, с которыми сталкиваются владельцы домашних животных в новогодние праздники.

Согласно опросу, питомцы забирались на елку у 68% россиян. При этом 55% опрошенных говорят, что питомцы играют с елкой время от времени и не сильно вредят. А вот у каждого десятого (13%) питомец крайне неравнодушен к елке и последствия его игр бывают катастрофичны.

9% тех, кто столкнулся с катастрофическими последствиями, продолжают наряжать елку, но при этом ставят специальные ограждения, чтобы питомец не смог к ней подобраться. 4% опрошенных перестали наряжать новогоднюю елку, так как сделали вывод: питомца не перевоспитать.

В опросе НАФИ также затрагивается тема фейерверков. 77% владельцев домашних животных считают, что новогодние салюты вредят их питомцам. Четверть владельцев (23%) сообщили, что их животные не испытывают беспокойства при резких звуках и новогодние салюты им не страшны.

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