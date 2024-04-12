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Общество ,  
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На пляже в Германии женщина провалилась в зыбучие пески

На немецком курорте женщина провалилась в зыбучие пески, опасную зону закрыли
Фото: Gregor Fischer / dpa / Global Look Press
Фото: Gregor Fischer / dpa / Global Look Press

Зону с зыбучими песками оградили на пляже Бад курорта Санкт-Петер-Ординг в Германии, сообщила пресс-служба курорта. На пляже также закрыли детскую площадку.

Решение было принято после того, как 10 апреля в зыбучие пески попала женщина, сообщает немецкий журнал Focus. Ее вовремя вытащили из ямы, она не пострадала.

Яма с зыбучим песком образовалась из-за сильных дождей в последние дни и высокого уровня воды.

«Опасные зоны были отмечены заграждающей лентой и предупредительными знаками. В этих районах существует большая опасность», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Фото:Jan Richter / imagebroker.com / Global Look Press

В Санкт-Петер-Ординге периодически образуются зоны с зыбучими песками, отметили в пресс-службе курорта. Опасные места не видны посетителям, потому что поверхность песка выглядит как обычно. Чаще всего ямы с зыбучими песками появляются в отдаленных участках пляжа.

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Германия пляж ЧП
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