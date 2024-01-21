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Общество ,  
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На пляже Антальи за неделю нашли шесть трупов

NTV: на пляже Антальи за неделю нашли шесть трупов
Фото: Jan Richter / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Jan Richter / imagebroker.com / Global Look Press

На побережье Антальи за последние пять дней обнаружили шесть трупов, сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, первые два тела — ребенка и взрослого — были обнаружены 17 января в районе Алании и городе Манавгат, 20 января еще два тела в Манавгате и одно — в городе Серик. Отмечается, что пятая погибшая женщина пропала без вести 18 дней назад, и теперь ее семья, проживающая в Стамбуле, прибыла в Анталью для проведения экспертизы.

21 января на пляже пятизвездочного отеля в районе Аксу в Анталье нашли тело мужчины.

Как отмечает NTV, на место происшествия в Аксу направлены береговая охрана, полиция и медицинские бригады. Телеканал связывает гибель людей с затоплением лодки, которая перевозила нелегальных мигрантов.

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Фото:gd_project / Shutterstock

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