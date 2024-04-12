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Военная операция на Украине ,  
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Дуда пожелал Зеленскому приехать на саммит в 2025 году в костюме

Анджей Дуда пожелал Зеленскому приехать на саммит «Триморья» в 2025-м в костюме
Сюжет
Военная операция на Украине
Анджей Дуда и Владимир&nbsp;Зеленский
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Президент Польши Анджей Дуда пожелал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приехать на саммит «Инициативы трех морей» («Триморье») в 2025 году «в костюме». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Триморья в Вильнюсе.

По словам главы государства, приезд Зеленского в таком виде стал бы символом завершения конфликта с Россией. «Я верю, Владимир, что вы сможете прибыть в костюме <...> как президент страны, которая вернулась к стабильности и которая вернула мир и спокойствие», — сказал президент Польши, обращаясь к Зеленскому.

«Это мое пожелание вам от всего сердца для всего общества и народа Украины. Нам очень нужен мир в этой части Европы», — добавил Дуда.

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Фото:Peter Mueller / Bundeswehr / Getty Images

«Триморье» («Инициатива трех морей») — объединение 13 государств Евросоюза, граничащих с Балтийским, Черным и Адриатическим морями, — Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Греции. С 2022 и 2023 годов в нем состоят две страны — партнера ЕС, Украина и Молдавия. Объединение возглавляет Литва.

Венгрия передала Польше право провести следующий саммит объединения в 2025 году. Дуда отметил, что мероприятие имеет для него «особое, личное значение», учитывая, что 2025-й должен стать для польского президента последним годом на этом посту.

Зеленский с начала военной операции на Украине появлялся на публике только в военной форме и в милитари-одежде. Сам президент отмечал, что носить костюм было бы странно, ведь «времена изменились». Свой внешний вид он объяснял желанием поддержать народ и показать, что остается в стране в период конфликта.

В первую годовщину военной операции, 24 февраля 2023-го, Зеленский выразил уверенность, что еще наденет костюм будучи главой государства, но после окончания конфликта.

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Теги
Персоны
Анджей Дуда Польша Владимир Зеленский костюмы
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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