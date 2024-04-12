Apple добавит ИИ во всю линейку Mac

Bloomberg: Apple до конца года представит обновленную серию Mac с ИИ

Компания Apple планирует обновить всю линейку устройств Mac с помощью процессоров M4 до конца 2024 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Новая линейка Mac будет оснащена искусственным интеллектом. Новый чип M4 будет представлен как минимум в трех вариантах под названиями Donan, Brava и Hidra. Первая версия будет использоваться в MacBook Pro начального уровня, MacBook Air и Mac mini, Brava установят в MacBook Pro более высокого класса, а Hidra — в Mac Pro.

Осенью 2023 года Apple представила чипы M3, M3 Pro и M3 Max, а теперь компания занялась созданием нового процессора.

После пика продажи Mac упали на 27% за финансовый 2022-2023 год, а выручка в праздничный новогодний период от этой серии устройств не изменилась. Apple попыталась вдохнуть новую жизнь в линейку, представив M3, но чипы не принесли значительного улучшения производительности по сравнению с M2.

В феврале 2024 году гендиректор Apple Тим Кук заявил, что компания работает над созданием собственного искусственного интеллекта. Он анонсировал появление ИИ у пользователей продукции компании в 2024 году.