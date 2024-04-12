Президент Чехии анонсировал соглашение по безопасности с Украиной

Павел: Чехия и Украина могут заключить соглашение по безопасности в мае-июне

Украина и Чехия в скором времени могут заключить соглашение по безопасности, заявил чешский президент Петр Павел после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Его слова приводит телеканал ČT24.

«Возможно, речь пойдет о поставках материалов, возможно, о какой-то нематериальной помощи, например, поддержке разведывательной информацией или технологиями», — отметил Павел. Он добавил, что сотрудничество может коснуться и оборонной промышленности, «перенос какого-то производства на украинскую территорию».

Чешский президент заверил Зеленского в продолжении поддержки Киева всеми возможными способами: «то есть не только путем поставок боеприпасов в сотрудничестве с зарубежными партнерами, но и путем планирования послевоенного восстановления и поддержки страны на пути к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу».

Соглашение о гарантиях безопасности предусматривает реализацию декларации стран Большой семерки, принятой в июле 2023 года на полях саммита НАТО в Вильнюсе. На сегодняшний день Украина подписала аналогичные документы еще с десятью государствами — Великобританией, Германией, Францией, Данией, Испанией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели спецоперации будут достигнуты.