Переговоры Путина и Лукашенко продлились почти четыре часа

Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко продлились почти четыре часа. После окончания встречи лидер Белоруссии покинул Кремль, сообщил телеведущий Павел Зарубин.

Лукашенко приехал в Москву на переговоры днем 11 апреля, президенты обсудили ситуацию на Украине и на границах Белоруссии. Завтра, 12 апреля, в День космонавтики России, встреча продолжится. Вместе с Лукашенко в российскую столицу прилетела первая женщина-космонавт в истории Белоруссии Марина Василевская.

В ходе встречи белорусский президент заявил, что России нужно вести переговоры не с Украиной, а с теми, кто за ней стоит. Лукашенко отметил, что за украинцами «стоят определенные силы», а сами они в этой ситуации — «патроны подносить».

Последний раз Лукашенко приезжал в Россию с официальным визитом в феврале. Тогда он посетил церемонию открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани.