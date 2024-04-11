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В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

В Кремле начались переговоры президентов Путина и Лукашенко
Александр Лукашенко перед началом встречи с&nbsp;Владимиром Путиным в Кремле
Александр Лукашенко перед началом встречи с Владимиром Путиным в Кремле (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

В Кремле начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом вечером 11 апреля, сообщило агентство БелТА. Вместе с ним в российскую столицу прилетела первая женщина-космонавт в истории Белоруссии Марина Василевская.

Пресс-служба Лукашенко ранее сообщила, что на переговорах с Путиным 11 апреля он обсудит в том числе региональную и международную обстановку. На следующий день президенты примут участие в мероприятиях по случаю Дня космонавтики.

Глава Белоруссии заявил об идее «Космос наш!» после полета Василевской
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Марина Василевская и Александр Лукашенко

Последний раз Лукашенко приезжал в Россию с официальным визитом в феврале 2024 года. Тогда он посетил церемонию открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани.

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