В Кремле начались переговоры президентов Путина и Лукашенко

В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко перед началом встречи с Владимиром Путиным в Кремле (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

В Кремле начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом вечером 11 апреля, сообщило агентство БелТА. Вместе с ним в российскую столицу прилетела первая женщина-космонавт в истории Белоруссии Марина Василевская.

Пресс-служба Лукашенко ранее сообщила, что на переговорах с Путиным 11 апреля он обсудит в том числе региональную и международную обстановку. На следующий день президенты примут участие в мероприятиях по случаю Дня космонавтики.

Последний раз Лукашенко приезжал в Россию с официальным визитом в феврале 2024 года. Тогда он посетил церемонию открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани.