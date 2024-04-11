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Общество ,  
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Лавина сошла с горы Фишт под Сочи. Видео

Лавина сошла с горы Фишт в Краснодарском крае

Лавина сошла с горы Фишт под Сочи. Видео
Video

В районе горного массива Фишт сошла лавина объемом более 1 тыс. куб. м. Об этом сообщило Сочинское географическое общество в своем телеграм-канале.

«Специалисты снеголавинного отряда считают сход мокрой лавины обычным явлением для этого времени года, но довольно редким — по ее мощности и объему», — говорится в сообщении.

В географическом обществе отметили, что «мокрые лавины» движутся значительно медленнее сухих — со средней скоростью 10–20 м/сек.

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Фото:kamproc_41 / Telegram

Утром горнолыжный курорт «Красная Поляна» в Сочи закрыл три трассы из-за угрозы схода лавин. Речь идет о трассах «Панорама», «Струна» и «Снежная».

Перед этим краснодарское управление МЧС объявило предупреждение о лавиноопасности в горах Сочи выше 1,5 тыс. м выше уровня моря. Предупреждение действует до 18:00 13 апреля.

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Теги
Сочи Краснодарский край лавина Гора
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