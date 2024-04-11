Летчики Балтфлота нанесли удар по кораблям условного противника

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Авиация Балтийского флота в рамках плановых учений отработала ракетно-бомбовые удары по надводным целям, сообщает пресс-служба Минобороны.

В тренировках приняли участие до десяти экипажей бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ, Су-30СМ2.

По легенде условный противник планировал высадить десант на побережье Калининградской области. Разведку провел экипаж Су-24М, позднее на место вылетели самолеты Су-30СМ и Су-30СМ2.

Корабли противника имитировали корабли и суда обеспечения Балтфлота, на них самолеты отработали условное поражение морских целей.

В марте 2024 года учения провели корабли Балтийского флота. Корабли отражали атаки условного противника с воздуха и артиллерийские удары по морским целям.

В учениях приняли участие малый ракетный корабль «Советск», ракетные катера «Моршанск» и «Димитровград», малые противолодочные корабли «Алексин» и «Кабардино-Балкария».