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Летчики Балтфлота нанесли удар по кораблям условного противника

Летчики Балтфлота нанесли удар по кораблям условного противника
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Авиация Балтийского флота в рамках плановых учений отработала ракетно-бомбовые удары по надводным целям, сообщает пресс-служба Минобороны.

В тренировках приняли участие до десяти экипажей бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ, Су-30СМ2.

По легенде условный противник планировал высадить десант на побережье Калининградской области. Разведку провел экипаж Су-24М, позднее на место вылетели самолеты Су-30СМ и Су-30СМ2.

Корабли противника имитировали корабли и суда обеспечения Балтфлота, на них самолеты отработали условное поражение морских целей.

Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы
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Фото:Вадим Савицкий / РИА Новости

В марте 2024 года учения провели корабли Балтийского флота. Корабли отражали атаки условного противника с воздуха и артиллерийские удары по морским целям.

В учениях приняли участие малый ракетный корабль «Советск», ракетные катера «Моршанск» и «Димитровград», малые противолодочные корабли «Алексин» и «Кабардино-Балкария».

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Теги
Балтийский флот летчики учения
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