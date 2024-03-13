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Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы

Корабли Балтфлота провели артиллерийские учения
Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Экипажи кораблей Балтийского флота отработали на учениях отражение атак условного противника с воздуха и артиллерийские удары по морской цели, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«Экипажи малого ракетного корабля «Советск», ракетных катеров «Моршанск» и «Димитровград», малых противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария» выполнили комплекс мероприятий по отражению атак средств воздушного нападения противника и провели стрельбы по малому морскому щиту», — говорится в сообщении.

Малый корабль «Советск» и катера «Моршанск» и «Димитровград» во время учений выполнили пуски ракет «Калибр» и «Москит» по условному противнику. Также экипажи провели стрельбы из артиллерийских установок АК-190т и АК-176.

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Фото:function.mil.ru

В феврале Балтфлот провел учения по восстановлению поврежденного аэродрома. В тренировках участвовали больше 150 военнослужащих. А в декабре 2023 года летчики флота отработали отражение атаки кораблей условного противника. В учениях были задействованы до 10 многоцелевых истребителей Балтийского флота.

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Минобороны учения Балтфлот
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