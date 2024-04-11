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СК занялся теплоходом, оставившим без воды часть Азова

СК начал проверку после повреждения теплоходом при маневре водовода в реке Дон
Фото: Администрация города Азова
Фото: Администрация города Азова

Следователи начали доследственную проверку после повреждения теплоходом трубы водопровода в реке Дон в городе Азов. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

«В результате происшествия ограничено водоснабжение в городе Азове Ростовской области. В настоящее время устанавливается причиненный ущерб», — говорится в сообщении пресс-службы.

Судно задело трубу при выполнении маневра. В результате в одном из районов города возникли проблемы с водоснабжением. В Азове ввели локальный режим ЧС в островной части города на улице Хутор Задонье. Для проживающих там организовали подвоз воды.

В администрации города сообщили, что «Азовводоканал» вместе со спасателями проведет ремонт поврежденного водоотвода.

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Ростовская область Дон теплоход ЧП
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