СК занялся теплоходом, оставившим без воды часть Азова

СК начал проверку после повреждения теплоходом при маневре водовода в реке Дон

Фото: Администрация города Азова

Следователи начали доследственную проверку после повреждения теплоходом трубы водопровода в реке Дон в городе Азов. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

«В результате происшествия ограничено водоснабжение в городе Азове Ростовской области. В настоящее время устанавливается причиненный ущерб», — говорится в сообщении пресс-службы.

Судно задело трубу при выполнении маневра. В результате в одном из районов города возникли проблемы с водоснабжением. В Азове ввели локальный режим ЧС в островной части города на улице Хутор Задонье. Для проживающих там организовали подвоз воды.

В администрации города сообщили, что «Азовводоканал» вместе со спасателями проведет ремонт поврежденного водоотвода.

8 апреля у причала в Тольятти загорелся прогулочный теплоход. В результате никто не пострадал, эвакуация не проводилась. В тушении огня участвовали 61 специалист и 18 единиц техники.