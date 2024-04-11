В мэрии рассказали о работе над четырьмя домами по реновации на Пресне

Фото: Андрей Любимов / РБК

В настоящий момент в Пресненском районе столицы ведется работа над четырьмя домами по столичной программе реновации жилья — один объект уже строится, три других находятся на стадии проектирования. Об этом 11 апреля рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Стартовая площадка возводимого сейчас объекта находится на улице Подвойского, на пересечении с улицей Литвина-Седого. Там появится многоквартирный дом площадью 22 тыс. кв. м. Суммарная площадь трех проектируемых МКД — чуть менее 37 тыс. кв. м. По словам Бочкарева, во всех квартирах будет улучшенная отделка по стандартам московской программы реновации, а первые этажи займут предприятия сферы услуг — кафе и рестораны, магазины, спортивные секции и так далее.

Как отметил глава столичного депстроя Рафик Загрутдинов, с момента запуска программы реновации в 2017 году и по сегодняшний день по ней в Пресненском районе построены и введены в эксплуатацию два жилых дома — на улице Пресненский Вал и в Мукомольном проезде. «А всего же новые квартиры по программе реновации в Пресненском районе получат жители 53 домов», — добавил он.