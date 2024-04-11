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Генконсульство в Пхукете сообщило об осуждении россиян за похищение людей

Генконсульство в Пхукете подтвердило приговор россиянам за похищение людей
Фото: Генеральное консульство России в Пхукете
Фото: Генеральное консульство России в Пхукете

Генконсульство России в Пхукете подтвердило приговор пяти россиянам за похищение супружеской пары для криптоперевода, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Информацию о вынесении пятерым гражданам России наказания в виде тюремного заключения на срок два года подтверждаем», — сообщили в представительстве. Там отметили, что приговор можно обжаловать, поскольку решение вынес суд первой инстанции.

Россияне получили сроки на Пхукете за похищение людей ради криптовалюты
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Фото:Taylor Weidman / Getty Images

Накануне, 10 апреля, Bangkok Post сообщил, что пять россиян похитили супружескую пару и принудили их перевести криптовалюту на сумму свыше $820 тыс. Сначала обвинение запросило им четыре года. Позднее суд сократил срок заключения вдвое, поскольку фигуранты признали вину.

Инцидент, по словам потерпевших, произошел 31 января 2024 года. Потерпевшие обратились в полицию сразу после того, как их отпустили.

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Теги
Таиланд Пхукет похищение человека криптовалюта приговор новости
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