Генконсульство в Пхукете сообщило об осуждении россиян за похищение людей

Фото: Генеральное консульство России в Пхукете

Генконсульство России в Пхукете подтвердило приговор пяти россиянам за похищение супружеской пары для криптоперевода, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Информацию о вынесении пятерым гражданам России наказания в виде тюремного заключения на срок два года подтверждаем», — сообщили в представительстве. Там отметили, что приговор можно обжаловать, поскольку решение вынес суд первой инстанции.

Накануне, 10 апреля, Bangkok Post сообщил, что пять россиян похитили супружескую пару и принудили их перевести криптовалюту на сумму свыше $820 тыс. Сначала обвинение запросило им четыре года. Позднее суд сократил срок заключения вдвое, поскольку фигуранты признали вину.

Инцидент, по словам потерпевших, произошел 31 января 2024 года. Потерпевшие обратились в полицию сразу после того, как их отпустили.