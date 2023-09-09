Путин поздравил Смоленск с 80-летием освобождения от нацистов

Временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Смоленской области с 80-летием освобождения от нацистских захватчиков. Его обращение на совещании по вопросам развития региона опубликовала пресс-служба Кремля.

«Хочу воспользоваться случаем и поздравить всех жителей области с 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов, а также с 1160-летием Смоленска, которое также отмечается в этом году», — сказал Путин.

Президент заявил, что Смоленск всегда играл огромную роль в истории страны, и назвал город «щитом России».

Путин отметил «настоящую отвагу и доблесть», проявляемые уроженцами Смоленской области в ходе военных действий на Украине. Президент поблагодарил их за верность долгу и Отечеству, а руководство региона попросил контролировать вопросы оказания помощи военнослужащим и их семьям.

Немецкая армия вторглась в Смоленскую область в начале июля 1941 года, к концу месяца части советских войск оставили регион. Область (свыше 7,5 тыс. населенных пунктов, в том числе города Смоленск, Рославль и Ярцево) освободили от оккупантов в ходе Смоленской операции (кодовое название — «Суворов»), которая проходила с 7 августа по 2 октября 1943 года.

В результате операции армия СССР разгромила семь дивизий противника и продвинулась на запад на 200–250 км в полосе шириной 400 км. Это положило начало освобождению Белоруссии — одной из крупнейших военных операций за всю историю.

Соединениям и частям Западного фронта, особо отличившимся в боях за Смоленскую область, присвоили почетные наименования «Смоленские», «Рославльские» и «Ярцевские». В честь освобождения Смоленска в Москве дали салют 20 артиллерийскими залпами из 244 орудий.