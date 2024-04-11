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Первой женщине-космонавту Белоруссии присвоили звание Героя

Лукашенко присвоил звание Героя Белоруссии первой женщине-космонавту Василевской
Марина Василевская
Марина Василевская (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Первой женщине-космонавту Белоруссии Марине Василевской присвоили звание Героя Белоруссии, сообщает БелТА.

Медаль Героя Белоруссии и удостоверение космонавта ей вручил президент Александр Лукашенко на торжественной церемонии во Дворце Независимости.

По словам главы государства, полет Василевской — «новый уровень участия в космических программах» и союзных отношениях с Россией.

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Василевская вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и астронавткой NASA Лорел О'Хара 6 апреля вернулись на Землю с МКС на борту корабля «Союз МС-24». Женщина пробыла на станции две недели, став первой гражданкой Белоруссии, побывавшей в космосе, а также первым космонавтом в новейшей истории страны.

Марина Василевская — бортпроводник-инструктор авиакомпании «Белавиа», она летает в составе экипажей Boeing и Embraer. В рамках отбора для полета в космос белоруска обошла 3 тыс. других претенденток.

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Теги
Белоруссия звание награждение Александр Лукашенко космонавт
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