Первой женщине-космонавту Белоруссии присвоили звание Героя

Марина Василевская (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Первой женщине-космонавту Белоруссии Марине Василевской присвоили звание Героя Белоруссии, сообщает БелТА.

Медаль Героя Белоруссии и удостоверение космонавта ей вручил президент Александр Лукашенко на торжественной церемонии во Дворце Независимости.

По словам главы государства, полет Василевской — «новый уровень участия в космических программах» и союзных отношениях с Россией.

Василевская вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и астронавткой NASA Лорел О'Хара 6 апреля вернулись на Землю с МКС на борту корабля «Союз МС-24». Женщина пробыла на станции две недели, став первой гражданкой Белоруссии, побывавшей в космосе, а также первым космонавтом в новейшей истории страны.

Марина Василевская — бортпроводник-инструктор авиакомпании «Белавиа», она летает в составе экипажей Boeing и Embraer. В рамках отбора для полета в космос белоруска обошла 3 тыс. других претенденток.