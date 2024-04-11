Кадры боя с боевиками в Нальчике

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ФСБ показала видео боя с боевиками в частном доме в Нальчике. На кадрах, опубликованных ведомством, видна техника силовиков, а также кадры перестрелки. На видео показаны в том числе последствия боя — на доме многочисленные следы от пуль, а на машине силовиков — дырки от стрельбы боевиков. На кадрах также демонстрируют оружие, которое было у боевиков.

Боевиков обнаружили на территории садового товарищества «Насып», им предложили сдаться. В ответ они открыли огонь по силовикам. В результате боя двое боевиков были убиты. Они были участниками «международной террористической организации» и планировали диверсии и теракты в Кабардино-Балкарии, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).