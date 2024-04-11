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В Нальчике убили двух боевиков

НАК: в Нальчике в ходе КТО убили двух боевиков, готовивших диверсии и теракты
Утром в части Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии был введен режим КТО: спецназ ФСБ заблокировал вооруженных людей на территории садового товарищества «Насып»

В Нальчике убили двух боевиков
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В Нальчике в рамках контртеррористической операции убиты двое участников «международной террористической организации», которые планировали диверсии и теракты в Кабардино-Балкарии, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

На месте перестрелки обнаружили оружие и боеприпасы.

«Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет», — сообщили в НАК.

Силовики объяснили режим контртеррористической операции в Нальчике
Политика
Фото:Владимир Жабрико / URA.RU / ТАСС

Утром 11 апреля в части Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской Республики был введен режим контртеррористической операции. Спустя несколько часов в НАК уточнили, что спецназ ФСБ заблокировал вооруженных людей на территории садового товарищества «Насып» в Нальчике, они отказались сдаться и открыли огонь по силовикам.

В предыдущий раз режим КТО вводили 31 марта в Каспийске, а также Ленинском и Советском районах Махачкалы. Тогда спецназ задержал троих человек, причастных к террористической деятельности. При обыске у них нашли автоматическое оружие, боеприпасы и самодельную бомбу.

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Теги
Андрей Гатинский, Илья Пламенев Илья Пламенев
Нальчик КТО боевики Кабардино-Балкария
Материалы по теме
Кадры с места антитеррористической операции в Нальчике
Общество
Силовики объяснили режим контртеррористической операции в Нальчике
Политика
В Нальчике ввели режим контртеррористической операции
Политика
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