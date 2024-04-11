В Байкальске теплотрассу расстреляли из карабина

В иркутском Байкальске повреждена труба теплотрассы, без горячей воды и отопления остались жители двух микрорайонов, сообщил мэр Василий Темгеневский.

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«Сегодня утром было обнаружено повреждение на сети теплоснабжения Байкальска», — сказал он. В результате без тепла и горячей воды остались жители микрорайонов Красный Ключ и Южный. По данным на 8:45 мск, восстановительные работы завершены, подачу тепла восстановят «в течение двух часов».

По информации портала «Твой Иркутск», неизвестные выстрелили в трубопровод из огнестрельного оружия. Телеграм-канал «Береговые. Байкал» пишет, что шесть выстрелов, предположительно, сделали из карабина, на месте происшествия обнаружили гильзу.

В середине января 2024 года в центре Нижнего Новгорода произошел прорыв теплосети, в результате ожоги получили десять человек. Один из них, ребенок, получил ожоги 2–3% тела, его оставили под наблюдением в стационаре. Под отключение тогда попало «минимальное количество потребителей».