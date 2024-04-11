Большинство владельцев дач тратит на ремонт до 300 тыс. руб.

Опрос показал, сколько россияне тратят на обустройство и ремонт дачи

Большинство россиян любят отдыхать за городом, но редко делают ремонт на даче, следует из результатов опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах» и банком ВТБ.

41% респондентов приобрели для отдыха за городом дачный участок, 61% посещают его 1-2 раза в месяц, 33% — каждые выходные, 5% переехали туда жить.

23% опрошенных вложили в обустройство дачи до 1 млн руб. (в эту сумму входит покупка земли, ремонт дома, мебель), 61% — от 1 млн до 5 млн руб, 9% — от 5 млн до 10 млн руб., 7% — свыше 10 млн руб., говорится в исследовании.

73% ежемесячно тратят на содержание дачи и ее обустройство до 10 тыс. руб., 24% — 10-50 тыс. руб., 3% — свыше 50 тыс. руб.

Более половины опрошенных ремонтируют дачу не чаще, чем раз в 10 лет, причем 63% вносят изменения в интерьер, и только 7% занимаются перепланировкой.

69% респондентов тратят на ремонт дачи 100-300 тыс. руб., 12% — до 100 тыс. руб., 11% — до 500 тыс. руб. 57% россиян признались, что у них не хватает денег на ремонт.

В исследовании также отмечается, что только 16% опрошенных страхуют свою загородную недвижимость.