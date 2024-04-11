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Общество ,  
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Опрос показал, сколько россияне тратят на обустройство и ремонт дачи

Большинство владельцев дач тратит на ремонт до 300 тыс. руб.

Большинство россиян любят отдыхать за городом, но редко делают ремонт на даче, следует из результатов опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах» и банком ВТБ.

41% респондентов приобрели для отдыха за городом дачный участок, 61% посещают его 1-2 раза в месяц, 33% — каждые выходные, 5% переехали туда жить.

23% опрошенных вложили в обустройство дачи до 1 млн руб. (в эту сумму входит покупка земли, ремонт дома, мебель), 61% — от 1 млн до 5 млн руб, 9% — от 5 млн до 10 млн руб., 7% — свыше 10 млн руб., говорится в исследовании.

73% ежемесячно тратят на содержание дачи и ее обустройство до 10 тыс. руб., 24% — 10-50 тыс. руб., 3% — свыше 50 тыс. руб.

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Фото:РБК

Более половины опрошенных ремонтируют дачу не чаще, чем раз в 10 лет, причем 63% вносят изменения в интерьер, и только 7% занимаются перепланировкой.

69% респондентов тратят на ремонт дачи 100-300 тыс. руб., 12% — до 100 тыс. руб., 11% — до 500 тыс. руб. 57% россиян признались, что у них не хватает денег на ремонт.

В исследовании также отмечается, что только 16% опрошенных страхуют свою загородную недвижимость.

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