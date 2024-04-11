Старовойт сообщил о трех сбитых в Курской области дронах

В Курской области сбили три украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны ночью сбили три украинских беспилотника в Фатежском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

С 23:00 10 апреля в Курской области объявлена угроза атаки дронов.

Ночью 11 апреля один беспилотник упал на здание больницы в Липецкой области. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, речь шла о строящемся корпусе терапевтического отделения в селе Доброе.

После падения дрона в здании начался пожар на площади 4 кв. м, его сразу потушили. Никто не пострадал, однако были повреждены внешняя отделка больницы и окна.

В регионе примерно с 2:00 также действует режим воздушной опасности.