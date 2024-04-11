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Военная операция на Украине ,  
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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Липецкий губернатор объявил о введении режима воздушной опасности
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Военная операция на Украине

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал он в телеграм-канале.

Позже глава региона объявил об угрозе атаки беспилотников на территории Добровского округа.

Затем в селе Доброе на здание строящейся больницы упал дрон, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила 4 кв. м. Пострадавших нет, были повреждены внешняя отделка здания и окна, рассказал Артамонов.

Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта
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В прошлый раз такой режим вводили 7 апреля. После этого в Краснинском районе области сбили украинский дрон. По словам губернатора, пострадавших и разрушений после атаки не было.

Ночью 11 апреля в Брянской средства ПВО сбили беспилотник. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что это произошло в Брасовском районе области, пострадавших и разрушений нет.

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Теги
Липецкая область беспилотники дроны
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